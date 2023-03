Calcio: Lega A vara Supercoppa versione Final Four

La Lega Serie A lancia la Supercoppa italiana versione final four. Lo ha deciso l'assemblea dei club svoltasi oggi. La competizione si disputerà nel nuovo format con due semifinali e finale per la prossima edizione e si giocherà in Arabia Saudita per quattro volte nei prossimi sei anni.

"Abbiamo deciso di accettare l'offerta dell'Arabia per ospitare quattro edizioni di Supercoppa in sei anni a partire dal 2024": lo ha spiegato l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, parlando della nuova formula a Final Four. "Si svolgeranno in Arabia Saudita le prossime due edizioni, poi ci sarà uno stop di due anni in cui si potrà giocare anche altrove e poi si ritornerà in Arabia per altri due anni. La prossima edizione avrà il format a quattro squadre e ci sarà anche una amichevole. Ma la scelta del format final four non è definitiva: si potrà anche tornare indietro in base agli impegni dei club - ha concluso -. Per la prossima stagione il contratto vale 23 milioni, in caso di finale secca invece varrà 12 milioni".