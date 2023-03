Spagna: Barcellona vince a Bilbao,torna a +9 su Real

(ANSA) - BILBAO, 12 MAR - Il Barcellona ha faticato più del previsto ma alla fine ha battuto l'Athletic Bilbao per 1-0 nella partita della 25/a giornata della Liga, e ha riguadagnato un vantaggio di nove punti, in testa alla classifica, sul Real Madrid contro cui domenica sera giocherà il 'Clasico' al Camp Nou.

I catalani hanno sbloccato il risultato poco prima dell'intervallo, con un assist del capitano Sergio Busquets per Raphinha, che ha segnato con un tiro dalla destra. Poi c'è stato il pressing del Bilbao, ma il Barça ha resistito portando a casa il successo.

"Abbiamo fatto un passo avanti nel gioco difensivo. Adesso ci manca la pazienza, e la serenità in attacco - il commento a fine partita del tecnico Xavi -. Abbiamo giocato a un buon livello per 75 minuti, ma a San Mamés finisci sempre per soffrire. Ma per noi rimane una vittoria d'oro, è sempre difficile uscire da qui vincenti. Sono molto soddisfatto, abbiamo nove punti di vantaggio sul Real Madrid, campione di Spagna e d'Europa e affronto il 'Clasico' con fiducia. Ma dobbiamo progredire in attacco: oggi abbiamo avuto due o tre occasioni chiare, con Ansu Fati, Lewandowski e Alex Balde, sprecandole". (ANSA).