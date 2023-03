Sassuolo: Dionisi 'Fabbri ok, noi sempre in partita'

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Bravi i ragazzi, siamo stati efficaci e sempre in partita. Non era semplice con questa squadra e in questo stadio. Non avevamo mai vinto a Roma, stiamo facendo qualcosa di straordinario. Sono contento per loro, poteva finire tranquillamente 4-2". Lo ha detto Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dopo la vittoria per 4-3 all'Olimpico contro la Roma.

Commentando la prestazione del direttore di gara, molto contestato dalla panchina giallorossa, ha detto: "Complimenti a Fabbri perché ha arbitrato bene una partita complessa e in uno stadio importante".

Parlando dei tre attaccanti di oggi invece ha concluso: Siamo cresciuti. Abbiamo fatto delle cose positive oggi ma anche degli errori. Se avessimo giocato ancora di più in avanti invece che all'indietro avremmo fatto ancora più male. Ma sono soddisfatto perché prima dovevo rispondere a domande sul perché il Sassuolo facesse pochi punti in trasferta. E non lo faccio oggi è merito della squadra: ci sentiamo più consapevoli".

(ANSA).