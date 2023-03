Juve: Rabiot 'oggi contava vincere. Il futuro? non ci penso'

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "In alcuni momenti devo prendermi anche la responsabilità, se c'è bisogno posso fare da solo.

Stasera ho fatto un gol importante per portare la vittoria, e sono contento. Un po' meno per il primo tempo dove abbiamo cominciato bene ma preso due gol che non dobbiamo prendere".

Così Adrien Rabiot, dai microfoni di Dazn, al termine di Juventus-Sampdoria.

M cos'è successo durante quel 'blackout' in cui la Juve ha preso due gol nel giro di nemmeno due minuti? "E' una cosa di testa. Dobbiamo lavorare ed essere più concentrati nel corso della partita - risponde il francese -. E non essere disattenti perché abbiamo fatto due gol. Dovevamo vincere per preparare bene la gara col Friburgo, sono contento".

Quale sarà il futuro di Rabiot? "Al momento non penso a niente. Sono contento dell'aiuto alla squadra e poi vedremo. Qui sto bene, per questo sto facendo tanti gol allo Stadium e penso di farne altri". (ANSA).