Calcio: Pioli, priorità resta centrare i primi 4 posti

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - La sbornia da Champions League è alle spalle e, alla vigilia della partita contro la Salernitana, Stefano Pioli scandisce bene che "l'obiettivo di arrivare tra le prime quattro in campionato non è secondario rispetto ad altro".

Dopo la conquista dei quarti di finale, il mister del Milan prende l'energia del passaggio del turno contro il Tottenham e la rende funzionale agli scopi prioritari in Italia: "Prima dei quarti di finale mancano un mese e quattro partite di campionato. Non possiamo pensare ad altro e, di fatto, non lo stiamo facendo. Il campionato italiano è molto difficile, con allenatori che preparano molto bene da un punto di vista tattico le partite, studiando come contrapporsi in maniera attenta a chi sta di fronte".

"Quando sarà il momento, penseremo anche alla Champions - ha proseguito - Ma di Londra dobbiamo portarci dietro l'energia per rituffarci in campionato con grande determinazione. Anche perché se vogliamo rivivere certe emozioni come quelle appena vissute dobbiamo arrivare tra i primi quattro posti. Dobbiamo pensare di tornare a vincere, perché il ko di Firenze non ci ha permesso di dare continuità ai risultati". (ANSA).