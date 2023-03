Spalletti, Kvara ha fatto un gol degno di Maradona

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - "Kvarastskhelia ha fatto un gol degno di Maradona oggi. Stavolta si può dire, ha avuto qualità nel portare palla nello stretto, di avvolgere bene il pallone, la rapidità di tocchi ravvicinati, quando ti guarda e ti punta diventa devastante". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, dopo il successo sull'Atalanta, commentando il gol del vantaggio segnato da Kvaratskhelia.

Il tecnico azzurro sa che il Napoli è al centro dell'attenzione mondiale del calcio: "Sappiamo - ha detto - di avere ora una responsabilità ancora maggiore rispetto al massimo che diamo per i nostri tifosi. Ci sono tanti innamorati del calcio che vogliono vedere giocare questo calcio, quelle qualità e caratteristiche che fanno diventare bella la partita di calcio e la mia squadra ha la possibilità di assumersi anche questa responsabilità, oltre a prendersi l'abbraccio del nostro pubblico. Io in carriera ho avuto belle squadre, abbiamo fatto grandi partite in anni diversi ma questa squadra è quella che mi interessa di più". (ANSA).