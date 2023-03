Spagna: Il Real Madrid torna vincere, tris all'Espanyol

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il sabato della 25/a giornata di Liga è caratterizzato dal ritorno alla vittoria del Real Madrid, che batte 3-1 l'Espanyol al Bernabeu. Nel primo tempo segnano i brasiliani Vinicius Junior (22') con una magia e Militao (39') di testa. In precedenza, all'8', Joselu aveva 'spaventato' le merengues andando a segno per gli ospiti. Nei minuti di recupero della ripresa terzo gol della squadra di Ancelotti con Asensio.

Così dopo i due pareggi contro Atletico Madrid e Betis, il Real torna a vincere in campionato portandosi momentaneamente a -6 dal Barcellona di Xavi, che domani gioca contro l'Athletic Bilbao. Questo successo arriva a pochi giorni dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool, con il Madrid in largo vantaggio dopo il 5-2 dell'andata.

Intanto, da Rio de Janeiro, il presidente della federcalcio brasiliana Ednaldo Rodrigues fa sapere che ad aprile sarà in Europa dove intende parlare con i due principali candidati alla panchina della Seleçao. Di cui non ha fatto i nomi, ma si sa che sono Carlo Ancelotti e José Mourinho. (ANSA).