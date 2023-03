Sottil, vittoria meritata per l'Udinese

(ANSA) - EMPOLI, 11 MAR - "Non arrivava da tempo il successo e non è facile gestire questi momenti. Ma sono stati bravi tutti, la squadra ha sempre offerto buone prestazioni. Questo è un campo difficile, siamo andati meritatamente in vantaggio e ci siamo forse abbassati troppo dopo. Penso che abbiamo meritato la vittoria". Così il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil commenta la vittoria della sua squadra a Empoli.

Decisiva la fisicità dei friulani: "Ho visto un bel calcio - dichiara Sottil -, la squadra sapeva sempre dove mandare la palla. C'è anche la forza dell'Empoli, con questa formazione siamo molto fisici che impegnano nei duelli. Oggi ha fatto anche la differenza insieme al bel gioco. Giocare qui non è semplice, l'Empoli è una squadra ben allenata. Complimenti ai ragazzi, che hanno vinto meritatamente contro una squadra che se l'è giocata fino alla fine". "Abbiamo creato tante occasioni - prosegue - e, fino al gol, abbiamo giocato bene e creato tanto. Quando è tanto che non vinci, poi tendi ad abbassarti ma è tutto normale e abbiamo sempre mantenuto la lucidità. Sui calci piazzati abbiamo saltatori straordinari e altre volte abbiamo fato gol. E' stato bravo Becao, che ha una grande elevazione". Quanto alla classifica "la guardo. Ci siamo sempre uniti nei momenti difficili e adesso siamo di nuovo qui. I ragazzi se lo meritano, nessuno ci ha regalato niente, ci godiamo il settimo posto e ci prepariamo per il Milan".

Dall'altra parte Paolo Zanetti, comunque soddisfatto per la prestazione: "Quando si perdono le partite e non hai nulla da dire alla squadra, è difficile trovare delle spiegazioni. Oggi la partita è stata equilibrata, nella ripresa meglio noi ma abbiamo preso il solito gol su calcio d'angolo e questo dà fastidio". Un aspetto da migliorare questo: "Il primo modo per migliorare è non aver paura sui calci piazzati. Nella prima parte della stagione eravamo tra i migliori su questo fondamentale, poi è successo qualcosa e bisogna trovare una soluzione". Il tecnico comunque non è preoccupato: "Si riparte dando fiducia, attaccandoci alle prestazioni. Sono certo che questa squadra si salverà, perché in campo non molla mai".

(ANSA).