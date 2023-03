Napoli: risentimento al polpaccio non grave per Kim

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - E' un risentimento muscolare al polpaccio destro che ha costretto nel Napoli Kim Min-Jae a lasciare a metà della ripresa la sfida contro l'Atalanta dando spazio a Juan Jesus. Il centrale coreano soffre ogni tanto di questo dolore che stasera si è acuito ma non preoccupa Spalletti: "Nella partita - spiega il tecnico del Napoli a fine gara - Kim fa venti cose incredibili, è il centrale più forte del mondo. Somiglia a Koulibaly di cui ha preso il posto. Quello che gli dici lo apprende e poi va in guerra. Sta benissimo, quando è uscito gli ho detto di non inventarsi niente che domani si deve allenare".

Domani si vedrà la situazione di Meret che stasera non ha giocato per un fastidio al polso nel riscaldamento prima del match e domani sarà esaminato dai medici del Napoli. (ANSA).