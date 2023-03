Juventus, Allegri: "Pogba torna, giocano Perin e Vlahovic"

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - "Domani torna Pogba, non è che per colpa di un ritardo è sempre in punizione: non ho ancora deciso la formazione, vediamo domani": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia il rientro del francese dopo l'esclusione punitiva di giovedì scorso. "Ci sono due giocatori che partiranno titolari, sono Perin in porta e Vlahovic in attacco - aggiunge l'allenatore - poi ne giocherà uno tra Barrenechea e Paredes". Su Chiesa e Di Maria: "Il primo fortunatamente non ha niente e speriamo che recuperi per giovedì, l'argentino domani starà a riposo e torna per il Friburgo" gli ultimi aggiornamenti di Allegri. (ANSA).