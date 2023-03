Italiano, a Cremona riattacchiamo subito la spina

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - La Fiorentina torna a tuffarsi in campionato dopo la parentesi di Conference League contrassegnata dal successo sul Sivasspor nell'andata degli ottavi: domani in casa della Cremonese Vincenzo Italiano chiede ai suoi di continuare la striscia di risultati positivi che dura da sei partite.

''Affrontiamo una squadra molto temibile che sarà anche nostra avversaria in Coppa Italia - dice il tecnico viola ai canali ufficiali del club -, ci aspetta una battaglia e noi dobbiamo essere pronti. Abbiamo avuto un solo allenamento per preparare questa trasferta ma dobbiamo pedalare se vogliamo ripeterci sui livelli delle ultime gare in cui ci siamo tolte delle belle soddisfazioni. La Cremonese lotta per un obiettivo importante e ha necessità di fare punti ma questo vale anche per noi.

Attacchiamo la spina e teniamo alta l'attenzione senza mai mollare''.

Quella di domani sarà per la Fiorentina la 39/a partita stagionale ma Italiano ha voluto rassicurare i tifosi sulle condizioni della propria squadra: ''Stiamo bene e questo grazie anche ai risultati positivi ottenuti - spiega -: quando si è in fiducia si sente un po' meno la fatica. Mi auguro che questa situazione duri a lungo, peraltro dietro abbiamo iniziato a prendere meno gol e l'attacco si è sbloccato, segno che stiamo lavorando con lo spirito e la testa giusti''.

In extremis però Italiano ha dovuto rinunciato al portiere titolare Pietro Terracciano bloccato dalla febbre: al suo posto giocherà Sirigu, al debutto in viola in campionato dopo l'esordio in Conference al Franchi contro il Braga, ed è stato aggregato il giovane Vannucchi, maglia numero 52. Per il resto dubbi in difesa dove potrebbe rientrare Milenkovic, in mediana con la possibile conferma di Barak e in attacco dove Cabral dovrebbe riprendersi la maglia da titolare al posto di Jovic.

