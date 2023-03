Germania: cinquina Bayern, ora è solo in testa

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 11 MAR - Il Bayern Monaco rimane da solo al comanda della Bundesliga, grazie al successo per 5-3 sull'Augusta e al pareggio (2-2) del Borussia Dortmund, con cui condivideva il primato, nel derby della Ruhr con gli arcirivali dello Schalke 04. In questa sfida la rete iniziale di Schlotterbeck dà il vantaggio al Dortmund, a cui nella ripresa replica Bulter. Poi Raphael Guerreiro porta nuovamente avanti la squadra di Terzic prima del pareggio definitivo delloSchalke con Karaman.

Nella cinquina del Bayern spicca invece la prima doppietta in maglia biancorossa del terzino francese Pavard, protagonista del match in cui, per la capolista, sono andati a segno anche Cancelo, Sané e il canadese Davies.

L'Eintracht rivale del Napoli in Champions League pareggia invece 1-1, in casa, con lo Stoccarda e adesso, dopo 2 giornate, è sesto. Il Bayern comanda con 52 punti e +2 sul Borussia.

(ANSA).