Fiorentina: Italiano, domani sarà una battaglia

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - ''La Cremonese è una squadra molto temibile, sarà anche nostra avversaria in Coppa Italia, già domani sarà una battaglia e noi dovremo essere pronti''. Così Vincenzo Italiano alla vigilia della trasferta con la squadra lombarda che si inserisce fra gli ottavi di Conference League.''Dobbiamo continuare a giocare da squadra determinata, che sa quello che vuole - ha proseguito il tecnico viola attraverso i canali del club - Abbiamo avuto un solo allenamento per preparare questa partita ma dobbiamo subito riattaccare la spina e darci sotto. Comunque i buoni risultati ottenuti in queste settimana aiutano a sentire meno la stanchezza fisica e mentale''. (ANSA).