Calcio: Palladino, non è tempo di parlare del mio rinnovo

(ANSA) - MONZA, 11 MAR - Raffaele Palladino ai vertici delle classifiche europee per rendimento tra gli allenatori subentrati, ma non distratto dal proprio rinnovo contrattuale.

Lo spiega lo stesso l'allenatore: "Se ho avuto tempo di parlare del mio rinnovo? Credo ci sia un tempo per tutto e non è questo il tempo per parlare del mio contratto o di cose personali. Non è che non mi piaccia parlarne , ma non c'è stato né tempo né modo. E io sono concentrato sulla partita".

Come rappresentante della scuola italiana in panchina, Palladino scatta la fotografia anche sullo stato di salute del calcio tricolore in Europa. "Guardo molte partite, anche di calcio estero, e fuori dall'Italia ci sono più giovani lanciati in prima squadra. Ma credo che il trend stia cambiando. Il calcio italiano vale e il Monza ha molti giovani di grande prospettiva: sarebbe un orgoglio che la Nazionale attingesse alla nostra squadra". (ANSA).