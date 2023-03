Serie A: Spezia-Inter 2-1

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 MAR - Lo Spezia batte l'Inter 2-1 nell'anticipo della 26/a giornata di serie A. Al Picco, i nerazzurri sempre in attacco hanno varie occasioni di andare in vantaggio nel primo tempo, ma tra errori e le parate di Dragowski, su tutte quella sul rigore tirato da Lautaro concesso per fallo di Caldara su D'Ambrosio, non concretizzano. Nella ripresa, in una delle rare azioni offensive, i liguri vanno in vantaggio con Maldini e nel finale due rigori, trasformati con freddezza prima da Lukaku e poi da Nzola, fissano il risultato.

L'Inter resta a 50 punti esponendosi alla rimonta delle romane e del Milan. Lo Spezia va a 24, per ora a +6 sul Verona penultimo.

(ANSA).