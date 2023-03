Roma: 30 punti di sutura per Pellegrini, salta Sassuolo

Brutte notizie per la Roma: Lorenzo Pellegrini, dopo lo scontro di gioco con Zubeldia contro la Real Sociedad, ha passato la notte a Villa Stuart per essere monitorato a seguito di una ferita lacero contusa in zona fronto-parietale che ha richiesto un procedimento di sutura con l'applicazione di 30 punti. Ha svolto già gli accertamenti che hanno scongiurato lesioni e fratture. Sarà out contro il Sassuolo, ma proverà a recuperare per la gara di ritorno in Europa League di giovedì prossimo. Problemi anche per Belotti che ha riportato una frattura al polso dopo la partita di ieri sera. L'attaccante è a forte rischio per il match di domenica.