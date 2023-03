Neymar si è operato alla caviglia in Qatar, fuori 4 mesi

(ANSA) - PARIGI, 10 MAR - L'attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain, Neymar, fermo fino a a fine stagione per infortunio, è stato operato questa mattina in Qatar alla caviglia destra, nell'ospedale Aspetar di Doha. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa qatarina, Qatar News Agency.

Neymar era arrivato questa mattina stessa in Qatar per farsi operare alla caviglia infortunata il 19 febbraio nella partita di Ligue 1 fra il PSG e il Lille. Il trentunenne brasiliano è stato ricoverato all'ospedale Aspetar dove lo hanno operato lo specialista britannico James Calder e il medico dell'ospedale specializzato in problemi della caviglia, Pieter D'Hooghe.

Calder lo aveva già operato, sempre in Qatar, nel gennaio 2019.

La notizia è stata confermata a Parigi dall'ufficio stampa del PSG, precisando che "l'intervento è andato benissimo" e che il giocatore dovrà ora "rispettare un protocollo di riposo e cure".

Secondo i medici che lo hanno operato, Neymar sarà indisponibile 4 mesi. (ANSA).