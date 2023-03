Migranti:Crotone-Catanzaro, minuto di silenzio per vittime Cutro

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Un minuto di raccoglimento prima di Crotone-Catanzaro, gara di Serie C in programma lunedì 13 marzo.

Lo ha disposto la Lega Pro che, sentite le due società, ha disposto l'omaggio allo stadio "Ezio Scida" di Crotone, in memoria delle vittime del naufragio avvenuto nelle acque antistanti Steccato di Cutro. (ANSA).