Juve: esami per Alex Sandro, Chiesa e Di Maria

La sfida contro il Friburgo ha lasciato diversi acciaccati in casa Juventus: questa mattina c'è tanto 'traffico' dalle parti del J Medical. Il primo ad arrivare è stato Di Maria, il quale ha terminato regolarmente la partita con qualche fastidio muscolare. È stato poi il turno di Alex Sandro, costretto a lasciare il posto a Bonucci a metà primo tempo per un problema al flessore. C'è attesa intanto per Chiesa: l'attaccante ha stretto i denti dopo il dolore accusato al ginocchio destro ed è rimasto in campo fino al 90', ma senza riuscire a correre, e nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti strumentali. Il tecnico Massimiliano Allegri attende fiducioso gli esiti degli esami dei tre calciatori.