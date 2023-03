Pochettino o Tuchel per il dopo Conte al Tottenham

E' iniziato il casting del Tottenham per il dopo Antonio Conte e si fanno i nomi di Mauricio Pochettino e Thomas Tuchel, scrive il Guardian. Che dà per certa la separazione tra il club londinese ed il tecnio italiano a giugno, con la naturale scadenza del contratto, a meno che all'eliminazione dalla Champions League non segua un tracollo in campionato, dove il quarto posto è insidiato da Liverpool e Newcastle. Domani gli Spurs affronteranno in casa il Nottingham Forest e un altro risultato che non fosse la vittoria potrebbe accelerare il cambio in panchina.

Il destino di Conte è stato deciso da tre brutti ko di fila: la sconfitta (1-0) in FA Cup con lo Sheffield United mercoledì della scorsa settimana; quella (altro 1-0) contro i Wolves in Premier League sabato; lo 0-0 in casa contro il Milan, costato l'uscita negli ottavi di Champions, dopo aver perso 1-0 a Milano.

Per Pochettino si tratterebbe di un ritorno. L'argentino ha già allenato il Tottenham dal 2014 per cinque stagioni e un po'.

Migliori risultati il secondo posto in campionato e la finale di Champions nel 2019, persa con il Liverpool. E' fermo da quando è stato licenziato dal Paris Saint-Germain, lo scorso luglio. Come libero da impegni è Tuchel, esonerato a settembre dal Chelsea.

Il tecnico tedesco ha già detto che preferirebbe restare in Premier.