Calcio: Atalanta; Gasperini, a volte bisogna anche subire

(ANSA) - BERGAMO, 10 MAR - "Noi vorremmo sempre poter attaccare e segnare, ma non giochiamo da soli. In certi momenti bisogna anche subire". Gian Piero Gasperini sembra voler avvertire l'Atalanta alla vigilia di Napoli: "Per noi è già prestigioso poterci misurare contro una squadra straordinaria anche nel suo percorso in Champions League, dove ha grandi chances - spiega il tecnico nerazzurro -. Il nostro campionato fin qui è stato di alto livello. Non dico che domani non abbiamo niente da perdere, perché i punti vanno presi ovunque". Circa le scelte di formazione, Gasperini fa la conta degli indisponibili: "De Roon ha un dito del piede molto gonfio, ma tranne Koopmeiners e Vorlicky che ha fastidio al ginocchio sono tutti disponibili - prosegue -. Muriel e Zapata avranno molte opportunità di darci una spinta in più, ma bisogna vedere se stanno bene di volta in volta". Sulla partita del "Maradona", l'allenatore dei bergamaschi ha un obiettivo: "All'andata era stata un'ottima gara a livello di occasioni e prestazione nonostante la sconfitta per 2-1 - chiude -. Sarei contento se la ripetessimo. Ma l'Atalanta è sempre uscita con prestazioni di livello da gare come queste. Il minimo rammarico è per i punti persi con Lecce e Sassuolo. Con le grandi, per dire, abbiamo vinto due volte a Roma". (ANSA).