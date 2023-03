Infortunio per Audero, salta Juventus e Verona

(ANSA) - GENOVA, 09 MAR - Brutta notizia per la Sampdoria che potrebbe rivedere solo il prossimo 2 aprile nella sfida con la Roma il portiere Emil Audero che oggi si è infortunato in allenamento.

Gli esami a cui è stato immediatamente sottoposto hanno evidenziato la sublussazione della spalla destra. per lui sicura le assenze nelle gare con Juve e Verona. Poi ci sarà la sosta di campionato e a quel punto la speranza è quello di rivederlo il 2 aprile alla ripresa del campionato.

Adesso la decisione di Dejan Stankovic che dovrà decidere se puntare sul baby sloveno Turk arrivato a gennaio dal Parma oppure sul più esperto Ravaglia che però nelle gerarchie sarebbe il terzo portiere blucerchiato.