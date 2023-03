Europa League: Juventus-Friburgo 1-0

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - La Juventus ha battuto il Friburgo 1-0 nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. A decidere il match è stato un gol di Di Maria a segno all'8' del secondo tempo. Nel finale preoccupazione per un infortunio al ginocchio a Chiesa: esaurite le sostituzioni il giocatore è rimasto in campo fino alla fine. Al Friburgo è stato annullato un gol per un fallo di mano di Ginter. Tra una settimana è in programma la gara di ritorno. (ANSA).