E. League: El Shaarawy,vittoria oggi pesa più di quella con Juve

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Il mio gol? È la forza del gruppo. È un gol simile a quello del Napoli, con la differenza che qui c'è la corsa di 80 metri. Il mister ha chiesto a me e Rick di andare forte sulla fascia quando la palla era dall'altra parte". Lo ha detto El Shaarawy commentando la vittoria per 2-0 contro la Real Sociedad in Europa League. "La nostra solidità è figlia della nostra forza mentale - ha aggiunto - Siamo un gruppo che si aiuta tantissimo. A volte c'è poca qualità, ma queste partite vanno vinte. Abbiamo giocato grandi partite oggi e contro la Juve. La vittoria di oggi pesa ancora di più perché arriva dopo quella contro la Juve". (ANSA).