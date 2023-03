Champions: 'Paris senza Geni', L'Equipe stronca il PSG

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Paris sans genies". Questo è il titolo della prima pagina de L'Equipe, che si riferisce naturalmente all'eliminazione dalla Champions League del PSG arrivata ieri sera contro il Bayern Monaco. Una questione di DNA per i parigini, ancora una volta fuori agli ottavi di finale. E secondo una intervista LeParisien gli ex nazionali transalpini Ginola e Lizarazu puntano il dito sul fatto che i parigini sono solo "una squadra di rock star'.

Dietro alla lavagna ci finisce in particolare il centrocampista azzurro Verratti. L'Equipe lo castiga con un 2 in pagella: "Molta energia nel primo tempo, poi il crollo nella ripresa con i palloni persi sul primo e secondo gol". Mezzo punto in più sul Parisien (2,5): "Non al meglio, parte alto, arretra progressivamente, mai efficace sotto pressione". Più duro ancora Le Figaro: "Errore grottesco, indegno in una partita di questo livello". Ma le bocciature arrivano anche per Messi e Mbappé: 3 a entrambi. Per l'Equipe quella in Baviera potrebbe essere stata l'ultima in Champions per l'argentino, con la maglia parigina. Anzi c'è chi, come l'opinionista Jerome Rothen su RmcSport, non lo vuole più vedere al Psg. Futuro incerto anche per Mbappé, rassegnato a fine partita: "Adesso penso solo al campionato, poi vedremo". (ANSA).