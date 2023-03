Calcio: Inter; Inzaghi, Dimarco convocato ma Skriniar out

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - "Dimarco sta bene, è convocato.

Correa ha lavorato parzialmente in gruppo però non verrà a La Spezia con noi. Skriniar purtroppo è ancora fermo, però speriamo che al rientro da Spezia sabato possa già unirsi parzialmente con noi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara contro lo Spezia. "Lukaku? Conosciamo il valore del giocatore, arriva da un periodo complicato. Adesso però sta dando ottimi segnali, si allena nel migliore dei modi quotidianamente e ha già fatto un gol importante con il Porto. Vogliamo che continui a migliorare la sua condizione per poterci aiutare a vincere partite".

(ANSA).