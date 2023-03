Venezuela: è divorzio col ct argentino Pekerman

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Solo quindici mesi dopo l'ingaggio, il tecnico argentino José Pekerman ha lasciato il suo incarico di ct della nazionale del Venezuela. La Federcalcio venezuelana ha annunciato sui social "la fine del rapporto di lavoro con José Nestor Pekerman e con Pascual Lezcano", agente del 73enne allenatore che era il manager della nazionale.

Secondo la stampa argentina, Pekerman si è dimesso per contrasti sulle condizioni di lavoro e sul pagamento dello stipendio, mentre i media del Venezuela evocano "irregolarità" nella gestione di Lezcano, che sarebbe stata rilevata durante un audit, ma nessuna delle due versioni ha trovato conferma da parte di Pekerman o della federazione.

Pekerman, che ha guidato varie nazionali tra cui l'Argentina e che con la Colombia ha partecipato ai Mondiali 2014 e 2018, ha fallito la qualificazione per il torneo in Qatar, obiettivo per il quale era stato ingaggiato. Ora il Venezuela deve cercare un ct prima dell'inizio delle qualificazioni per la Coppa del Mondo in Usa, Canada e Messico. Con l'ampliamento del torneo a 48 squadre, saranno però ammesse ben sei nazionali sudamericane, più un'eventuale ripescata, contro i quattro pass (+1) delle precedenti edizioni. (ANSA).