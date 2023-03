Serie A: Colombo arbitrerà il big-match Napoli-Atalanta

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Andrea Colombo della sezione di Como è stato designato per dirigere l'anticipo della 26/a giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma sabato alle ore 18, nello stadio Maradona, fra Napoli e Atalanta. La sfida di venerdì (ore 20,45) al Picco di La Spezia, fra i padroni di casa e l'Inter, è stata affidata alla direzione di Livio Marinelli di Tivoli. In Bologna-Lazio di sabato alle ore 20,45 fischierà Fabio Maresca di Napoli e in Roma-Sassuolo di domenica, alle ore 18, Michael Fabbri di Ravenna. (ANSA).