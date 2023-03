Europa League: per Roma e Juve esordio in casa da sfruttare

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Dopo la sfida dell'Olimpico, Roma e Juventus si tuffano negli ottavi di Europa League. I capitolini, forti del successo confortante sui bianconeri, ospitano la Real Sociedad, quarta in classifica nella Liga, mentre per gli juventini se la vedranno con il Friburgo, rivelazione della Bundesliga.

La Roma, secondo gli esperti Sisal, è favorita a 2,20 contro il 3,60 degli spagnoli mentre si scende a 3,10 per il pareggio.

Rimasti a secco con la Juve, Dybala e Abraham si candidano a protagonisti della sfida di domani: un goal o un assist della Joya sono offerti a 2,25 mentre il bomber inglese nel tabellino dei marcatori è dato a 3,25.

Anche i bianconeri, per gli esperti Sisal, partono avanti, a 1,65 rispetto al 5,50 dei tedeschi con il pareggio in quota a 3,75. Se Vlahovic sta vivendo un momento difficile quanto a realizzazioni - una doppietta, come quella ai granata in campionato, si gioca a 8,25 -, Di Maria e Chiesa a segno sono quotati a 3,50. (ANSA).