Europa League: Allegri, dobbiamo vincere e non subire gol

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - "Tra Champions ed Europa League abbiamo vinto solo una volta in casa, servirà un successo senza subire gol": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta la sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo. "Sono quinti in Bundesliga, sono forti fisicamente e sono rimasti imbattuti nel girone - dice l'allenatore sull'avversario di domani sera - ma sarà importante creare le basi per arrivare in vantaggio alla sfida di ritorno". (ANSA).