Europa League: Allegri 'Di Maria titolare, Pogba da decidere'

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - "Devo ancora decidere la formazione perché valuterò qualche acciaccato, ma Di Maria partirà dal primo minuto": Massimiliano Allegri annuncia la titolarità del Fideo in vista della sfida contro il Friburgo. "Credo che Pogba possa essere a disposizione, ma lo vedremo ancora domattina" dice il tecnico a proposito del centrocampista. C'è un dubbio anche in difesa: "La scelta di Bonucci dipenderà da Alex Sandro, valuteremo il brasiliano che al 99% è a disposizione mentre per De Sciglio speriamo di riaverlo domenica" conclude l'allenatore sulle possibili scelte (ANSA).