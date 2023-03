Champions: Pioli, nello sport non c'è nulla di impossibile

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - "Non sarà facile, ma mi piace pensare che nello sport non ci sia nulla di impossibile".

Stefano Pioli, dopo la conquista dei quarti di finale, non pone limiti al percorso del suo Milan in Champions. Pur mantenendo i piedi per terra: "Il Milan deve fare un passo alla volta.

All'inizio era importante passare il girone, poi passare gli ottavi. Ora troveremo le più forti d'Europa, ma quello di oggi è un risultato importante anche a livello mentale e sognare è bello. Per ora ributtiamoci sul campionato, dove siamo un po' in ritardo. L'obiettivo è arrivare tra le prime quattro". (ANSA).