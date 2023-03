Champions: Conte, a fine stagione valutazioni con il Tottenham

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - "Continuo a lavorare, rispetto il contratto e a fine stagione si faranno le giuste valutazioni con il club". A dirlo è Antonio Conte, che dopo l'eliminazione del suo Tottenham, torna a parlare a Prime Video del proprio futuro con i londinesi. "Vediamo come finisce la stagione, magari mi possono mandare via anche prima", tenta di sorridere Conte. "A fine anno si faranno le valutazioni nella maniera più serena e io dirò la mia. Magari anche il club poteva avere aspettative più alte che possono essere state deluse. Per un allenatore quel che conta è lavorare e alzare l'asticella e quest'anno è stato difficile". (ANSA).