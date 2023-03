Calcio:Mourinho, Roma cresciuta ma fatichiamo su continuità

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "La squadra rispetto lo scorso anno è cresciuta sotto l'aspetto mentale, ma la continuità nel vincere tre partite di fila alla settimana è dove invece ancora fatichiamo". Lo ha detto Josè Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della gara d'andata con la Real Sociedad. Parlando di Abraham ha aggiunto: "Per me c'è un solo Tammy che mi interessa ed è quello che se va in panchina esulta per un gol come se lo avesse fatto lui o che entra in campo nel finale e ci aiuta a vincere". Sul rendimento di Dybala, invece, ha spiegato che il merito è tutto suo perché "è arrivato molto motivato, con la voglia di giocare un mondiale che poi ha vinto. Si sente importante perché lo è, non dico che sia rinato, ma si è rinnovato nelle motivazioni".

Mourinho ha concluso commentando la Real Sociedad: "Onestamente è difficile trovare punti deboli, perché essere quarti in Liga dietro tre giganti è tanta roba. Non siamo stati fortunati nel sorteggio, ma quando sei in un'Eurppa League di super qualità come questa è sempre difficile". (ANSA).