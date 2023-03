Turchia: si dimette l'allenatore del Trabzonspor

(ANSA) - ISTANBUL, 07 MAR - L'allenatore del Trabzonspor, Abdullah Avci, ha annunciato le sue dimissioni. I campioni di Turchia in carica occupano il sesto posto in classifica, a 19 punti dalla capolista Galatasaray dopo 23 turni. Il club, vincitore la scorsa stagione dopo 38 anni di attesa, ha perso tre degli ultimi quattro incontri in Super Lig. Abdullah Avci si era scusato con i tifosi dopo che la sconfitta di sabato a Trabzon contro l'Umraniyespor, ultimo in classifica, aveva posto fine a una striscia di imbattibilità casalinga che durava da 36 partite. Il presidente del club, Ahmet Agaoglu, si è dimesso la scorsa settimana. (ANSA).