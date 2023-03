Società procura sportiva che segue Pioli apre ufficio in Africa

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - La GG11, società che cura gli interessi di tanti calciatori e allenatori come anche il tecnico del Milan, Stefano Pioli, sarà la prima agenzia di procura sportiva in Europa ad aprire un ufficio in Africa. La sede sarà aperta in Costa d'Avorio, con l'inaugurazione dell'ufficio ad Abidjan. "Il nuovo ufficio rappresenta il punto focale di un processo di rafforzamento nella regione che ha già radici profonde: la Costa d'Avorio, territorio rinomato per i suoi tanti talenti, è diventata un'area essenziale del calcio mondiale - si legge nella nota - L'ufficio di Abidjan andrà alla scoperta di nuovi talenti, offrendo consulenza per i trasferimenti europei alle società locali e alle società europee presenti sul territorio. (ANSA).