Europa League: Roma-Real Sociedad a Scharer, Juve a Sidiropoulos

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Lo svizzero Sandro Scharer è l'arbitro designato dalla Uefa per dirigere Roma-Real Sociedad, andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì allo stadio Olimpico (ore 18.45). Arbitro greco invece per Juventus-Friburgo (giovedì ore 21): si tratta di Tasos Sidiropoulos.

In Conference league, Fiorentina-Sivasspor (giovedì ore 219, sarà arbitrata dall'albanese Enea Jorgji. (ANSA).