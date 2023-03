Champions: Milan; per Giroud e Brahim rifinitura con il gruppo

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Olivier Giroud e Brahim Diaz recuperati per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani sera a Londra. Questo quanto emerso dal lavoro di rifinitura a Milanello in mattinata, con il francese che nelle ore precedenti aveva accusato un attacco febbrile e il centrocampista spagnolo reduce dalla distorsione al ginocchio. Lavoro con la squadra, in mattinata, anche per Divock Origi, a sua volta alle prese con febbre nelle ore precedenti. Nel pomeriggio il volo da Malpensa per Londra.

