Champions: Milan a Londra, col Tottenham sognando i quarti

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - A Londra, i rossoneri si giocano il futuro in Europa. Contro gli Spurs di Conte la squadra di Pioli va a caccia dei quarti di Champions con il prezioso gol-vittoria dell'andata, segnato da Brahim Diaz a San Siro . Il Tottenham, per passare il turno deve vincere con due gol di scarto; alla squadra di Pioli, invece, basta il pari per entrare tra le prime otto d'Europa. Le quote Snai, riferite ai 90 minuti regolamentari, sono dalla parte degli inglesi, favoriti a 1,90; il pareggio, che qualificherebbe il Milan, sale a 3,60, il '2' a 4,00. Visto il successo per 1-0 nei primi 90 minuti del doppio confronto, il Milan qualificato (considerando anche il risultato degli eventuali supplementari e rigori) si gioca a 1,65, mentre il Tottenham ai quarti paga 2,25. Kane è il marcatore più probabile a 2,25, seguito da Son e Giroud a 3,00, poi Richarlison e Danjuma a 3,50.

Nell'altro ottavo tra Bayern e Psg, con i tedeschi che hanno vinto 1-0 la gara di andata al Parco dei Principi, per i francesi c'è stata anche la la tegola dell'infortunio di Neymar, che rende ancora più complicata la rimonta: Monaco vittorioso nei 90' a 1,85, impresa del Psg a 3,45. La quota per il passaggio del turno del Bayern scende a 1,20, quella del Psg sale a 4,50. (ANSA).