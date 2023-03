Champions: in campo Benfica-Brugge 5-1 e Chelsea-Dortmund 2-0 - LIVE

In campo Benfica-Brugge 5-1 DIRETTA

Portoghesi in vantaggio al 38' cin Rafa: un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gonçalo Ramos con cross in seguito a un contropiede.

Il Benfica raddoppia nel recupero del primo tempo con Gonçalo Ramos: un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Mário.

Al 57' ancora in rete Gonçalo Ramos: un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alejandro Grimaldo.

Al 71' la rete del 4-0 su rigore: João Mário trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

Al 77' la manita del Benfica con David Neres: un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di João Neves.Rete assegnata dopo revisione del VAR.

Il Bruges va in rete all'87' con Bjorn Meijer: un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Tajon Buchanan.

In campo Chelsea-Dortmund 2-0 DIRETTA

Gli inglesi sbloccano il risultato al 43' con Raheem Sterling: un tiro di destro da centro area sotto la traversa.

Al 53' il raddoppia su rigore con Kai Havertz: trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.