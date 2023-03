Calcio: Serra, non ho detto nulla che offendesse Mourinho

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho". Lo ha detto il quarto uomo Marco Serra commentando la discussione con Mourinho a Cremona, oggetto di un'inchiesta della procura federale, nel servizio che questa sera verrà trasmesso da 'Le Iene' su Italia 1. Con un esperto della lettura dei labiali, Giuliano Callegari, viene sottoposta a Serra la frase che quest'ultimo avrebbe detto allo Special One. "Ti stanno prendono tutti per il c… Vai casa, vai a casa" sarebbe la versione ricostruita da Le Iene e già emersa anche in questi giorni. "Non ho detto quelle parole lì - ha risposto ancora Serra - ho detto un'altra cosa". "E cos'ha detto?", gli viene chiesto. "Ho detto "Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell'area, vai nell'area"". (ANSA).