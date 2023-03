Calcio: la Lnd sbarca su LinkedIn

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - La Lega Nazionale Dilettanti prosegue il suo processo di innovazione attivando il suo spazio su LinkedIn. L'approdo sul popolare social media avviene subito dopo il potenziamento del proprio dipartimento dedicato alla responsabilità sociale e a quello del marketing, confermando la volontà nel dare sempre maggiore impulso alle moltissime e nuove iniziative che stanno prendendo forma in campo istituzionale, sociale e commerciale. L'utilizzo di questa piattaforma social servirà ad aumentare e stringere ancora di più i legami con tutti gli stakeholder dell'universo LND in grado di contribuire alla causa del calcio di base. "Come istituzione sportiva abbiamo il dovere di intercettare i bisogni delle nostre associate e di valorizzarne le attività - ha spiegato il presidente Lnd, Giancarlo Abete - Per questo abbiamo avviato un processo di riforma della nostra organizzazione orientato alla consapevolezza sociale, alla sostenibilità e all'innovazione.

Quest'ultima può tradursi nell'utilizzo di nuovi linguaggi in ambiti sinora mai esplorati dalla Lega Dilettanti, come la sua presenza su LinkedIn". (ANSA).