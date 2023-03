8 marzo: Szczesny e Pauline Magnin,'destini incrociati'

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - In occasione della festa della donna, Wojciech Szczesny e Pauline Peyraud-Magnin, portieri della Juventus maschile e femminile, sono i protagonisti del nuovo episodio della serie Dazn Heroes. Un ruolo scomodo, "che non volevo fare. Mi volevo divertire giocando a calcio, facendo goal - confessa Szczesny - La prima volta che ho indossato i guanti era da molto giovane, tipo 3-4 anni, però non mi piaceva per niente e non mi piace ancora". Ma da attaccante "ero scarso...

Dopo qualche mese, l'allenatore è stato molto onesto e mi ha detto 'Guarda, sei alto e tuo padre è un ex portiere. Prova in porta'. Ci ho provato. È andata abbastanza bene, direi".

"Posso dire che è stato il destino a mettermi davanti quel ruolo. Giocavo a Lione, per la precisione centrocampista di sinistra, e un giorno mancò il secondo portiere - ricorda Peyraud-Magnin - Dovevamo giocare un'amichevole, ed erano rimasti senza il portiere di riserva. Chi avrebbe preso quel posto? Io. Era destino". (ANSA).