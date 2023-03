Milan: Maignan in lista Champions, fuori Tatarusanu

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Mike Maignan inserito in lista Uefa dal Milan, in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il portiere francese, lasciatosi alle spalle il lungo infortunio, ha beneficiato dell'articolo 46.2 del codice Uefa che consente alle squadre di cambiare un portiere e di inserirlo in lista Uefa: Maignan ha così preso il posto di Ciprian Tatarusanu e sarà regolarmente disponibile per la sfida di Londra al Tottenham, mercoledì sera alle 21. (ANSA).