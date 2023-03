Juric: "Grazie ai tifosi, il Toro merita di più"

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - "Devo ringraziare i tifosi, ci hanno aiutato nel finale quando stavamo soffrendo: è stata una prestazione giusta e attenta". L'allenatore del Torino, Ivan Juric, esulta dopo il successo contro il Bologna che ha riportato la squadra granata in zona Europa. "Per il prossimo anno bisogna voler fare qualcosa di più, non è giusto avere un progetto da metà classifica - le riflessioni sul proprio futuro e su quello della squadra - perché rischia di diventare dannoso e ci può essere un crollo totale: l'obiettivo di oggi, però, è fare il massimo per continuare a fare bene".

Tanti singoli hanno superato l'esame contro i rossoblu. "Ilic non sta ancora bene ma è già importante così, Linetty ha fatto una gara di un'intelligenza incredibile, Radonjic è entrato con la testa giusta e si è visto", i complimenti del croato per i tre ragazzi. E poi c'è Karamoh, autore del gol vittoria. "Per mesi non l'ho fatto giocare e lui non ha mollato, le sue reti nascono dal suo incredibile opportunismo" le parole al miele per il match-winner, alla quarta marcatura nel 2023.

Il Bologna si è fermato dopo vittorie esterne consecutive: "E' una sconfitta difficile da digerire perché venivamo da un buon momento, ma dobbiamo subito pensare alla prossima - commenta Thiago Motta - e tornare a fare meglio come abbiamo dimostrato di saper fare". Nel primo tempo la sua squadra ha deluso. "La colpa è mia, cercavamo di giocare in un modo diverso per provare ad arginare il Toro ma non ci siamo riusciti - spiega il tecnico - e poi nella ripresa ci siamo messi a posto, anche si ci è mancato un po' di ritmo per creare più pericoli".

Arnautovic è rimasto in panchina per 90'. "Tutti quelli che porto in panchina sono pronti per giocare, ma ho preferito Zirkzee perché pensavo fosse la scelta giusta - il chiarimento, dopo l'esclusione dell'austriaco - e che fosse il suo momento: è entrato bene, ma non siamo riusciti a segnare". (ANSA).