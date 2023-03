Calcio: Lazio; Sarri, vittoria col Napoli pericolosa per noi

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Il successo sul Napoli ci dà più convinzione? No, per noi è un pericolo, lo si è visto dopo la vittoria per 4-0 sul Milan. Se andiamo in appagamento caliamo a livello motivazionale. Non ripetiamo gli errori commessi". E' quanto detto da Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro l'AZ Alkmaar, valida per gli ottavi di finale di Conference League. Il tecnico definisce quella olandese una squadra "forte, dinamica, intensa", che però si troverà di fronte una Lazio solida, soprattutto dietro: "L'apporto difensivo di tutta la squadra è migliorato, la linea di retroguardia copre meno spazi perché tutta la squadra è cresciuta", aggiunge Sarri. (ANSA).