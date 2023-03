Zaffaroni: "Buona partita, per il Verona un risultato positivo"

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 MAR - "Complessivamente sono soddisfatto, perché era una partita particolare visto il momento della classifica di entrambe. C'era da curare l'aspetto nervoso perché non era una gara da sbagliare. Ho visto il giusto approccio a livello caratteriale e nel primo tempo abbiamo creato i presupposti per poter segnare". Lo ha detto Marco Zaffaroni, tecnico del Verona, al termine del pareggio per 0-0 sul campo dello Spezia. "Poi - aggiunge - c'è stato il ritorno dello Spezia, abbiamo dovuto fare due cambi forzati, ma tutti si sono sacrificati per portare a casa comunque un risultato positivo". L'operazione aggancio ai liguri, che rimangono a +3 al quartultimo posto, non va in porto ma i prossimi due turni offrono incroci favorevoli: Monza e Sampdoria per i veneti, Inter e Sassuolo per lo Spezia. "Il pareggio di oggi ha un valore indipendentemente dal calendario, che dobbiamo avere la forza di non guardare in questo momento. Stiamo crescendo e stiamo facendo bene, sappiamo che dobbiamo migliorare la fase realizzativa. Concentriamoci su questo".

Nel finale il diesse Sogliano ha polemizzato con alcuni tifosi che hanno beccato Kallon, reo di aver sprecato un contropiede a tu per tu con il portiere. "L'unione di intenti per noi è fondamentale. Ha fatto una gara di grandissimo sacrificio e il gol avrebbe coronato la sua prestazione, mi dispiace".

Ngonge e Duda hanno dovuto lasciare il campo, una preoccupazione in più. i due nuovi arrivati a gennaio che hanno cambiato la squadra. "A Ngonge si è girata la caviglia, era molto sofferente. In settimana faremo le indagini del caso. Duda ha preso un pestone e in quel momento non riusciva a continuare.

Vedremo nei prossimi giorni per entrambi". (ANSA).