Mourinho "bene con Juve, fatico ad accettare ko Cremona"

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "Dopo una partita così non dico che sono triste ma che faccio fatica ad accettare la partita di Cremona". E' un Josè Mourinho basso profilo quello che parla dopo il match vinto contro la Juventus all'Olimpico. "Ovviamente sono molto felice per questa vittoria. Però dico la verità, non ho ancora processato la prestazione e il risultato di Cremona", ha aggiunto lo Special One che ha poi fatto i complimenti agli avversari. "Con Allegri parliamo spesso per messaggio, abbiamo un ottimo rapporto da anni, scherziamo sempre. Adesso devo rispettare la sua tristezza. Posso solo dire che mi piace molto la sua squadra e sono contento della distanza che abbiamo da loro, perché anche con i 15 punti di penalità è una squadra che minaccia, una squadra che può vincere 5-6-7 partite di fila".

Poi ha concluso parlando di nuovo ricorso presentato dal club per la sua squalifica: "Non mi aspetto niente. L'ho detto prima, c'è un processo e devo rispettare questo processo. Finché non finisce il processo, non dico niente. Voglio solo fare il mio lavoro in pace". (ANSA).