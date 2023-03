Calcio: il Barça fatica ma vince, Real fermato sullo 0-0

(ANSA) - BARCELLONA, 05 MAR - Flagellato dalle assenze e ridotto in dieci dopo un'ora di gioco, il Barcellona ha faticato a superare il Valencia, battuto 1-0 al Camp Nou in un incontro della 24ma giornata della Liga. Ha comunque aumentato a 9 punti il vantaggio sul Real Madrid, secondo, frenato sullo 0-0 in casa del Betis. I catalani - ora a quota 62 - hanno aperto le marcature al 15' con un colpo di testa di Raphinha, ma si sono complicati la vita nella ripresa: Ferran Torres ha sbagliato un rigore al 55' e Ronald Araujo è stato espulso dopo un cartellino diretto rosso nel 59' per fallo come ultimo difensore.

Il Real Madrid è rimasto a secco a Siviglia. Karim Benzema era convinto di aver aperto le marcature al 12', ma il suo calcio di punizione diretto è stato deviato dalla mano di Antonio Rüdiger contro la barriera e l'arbitro ha annullato il gol con l'aiuto del Var. L'incontro è stato poi scandito da numerose occasioni da entrambe le parti e ci è voluto un impeccabile Thibaut Courtois per tenere a galla il Real.

Sale al terzo posto l'Atletico Madrid (45 punti), grazie al 6-1 ai danni del Siviglia. A segno sue volte Depay, Griezmann, Ferreira-Carrasco e Alvaro Morata (doppietta anche per lui).

