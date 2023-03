Udinese: Sottil, decisivi uno contro uno e difesa ok

(ANSA) - BERGAMO, 04 MAR - "Avevamo il problema di gestire situazioni importanti e oggi invece abbiamo portato via un punto da Bergamo: anche in uno contro uno ce la siamo cavata bene".

Andrea Sottil è soddisfatto dello 0-0 nell'anticipo del sabato al Gewiss Stadium: "L'Atalanta gioca bene al calcio e si vede la mano di un grande allenatore per la scelta mirata di giocatori che riescono a fare scambi rapidi andando a 200 all'ora - commenta l'allenatore dell'Udinese -. Nelle ultime partite c'è sfuggita la vittoria, specialmente in casa, per episodi di cui abbiamo parlato apertamente in settimana decidendo che non dovessero ripetersi. Tipo il 2-2 preso dal Sassuolo quando il primo tempo era finito". Decisiva la marcatura su Hojlund: "Bijol è cresciuto moltissimo, aveva un bell'osso duro da marcare, ma tutta la difesa ha fatto benissimo - prosegue Sottil -. L'Atalanta ti sfida all'uno contro uno, spesso ne abbiamo vinti anche con Perez, Becao ed Ebosele all'esordio dal 1', mentre Udogie è ormai una certezza". Circa il reparto offensivo, infine: "Deulofeu è difficile da sostituire perché accelera, 5-600 metri in media oltre i 25 chilometri orari, mentre Thauvin ha altre caratteristiche morfologicamente - chidue il tecnico friulano -. Deve ritrovare la condizione e soprattutto l'intensità della serie A, che, non me ne voglia il campionato messicano, è decisamente superiore. Beto-Success è una coppia d'attacco molto affiatata: soluzioni diverse ci sono, aspetto solo che s'incastrino tutti i pezzi del puzzle". (ANSA).